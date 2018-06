Eschweiler.

Im Sommerleseclub (SLC) der Stadtbücherei im Rathaus können sich Kinder und Jugendliche in den nächsten Monaten in die größte Lese-Aktion Eschweilers einklinken. Es geht darum, Spaß und Lust am Lesen zu fördern, einen Raum für Phantasie und Kreativität zu schaffen sowie Begegnung und soziale Kontakte auch außerhalb der virtuellen Welt von Smartphone und PC zu ermöglichen.