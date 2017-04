Hundert Eschwiele Jecke in Wattrelos

Eschweiler. Eine kleine aber feine Gruppe aus Eschweiler machte sich am Sonntagmorgen in aller Frühe auf zur französischen Partnerstadt Wattrelos, wo traditionsgemäß kurz vor Ostern der „Carnival“ über die Bühne ging. Eine kleine Delegation aus der Indestadt weilte schon am Samstag in Frankreich, wo der Festabend mit der Prinzenproklamation der französischen Tollitäten auf dem Programm stand.

Gestern waren es dann zwei Busse mit etwa 100 Eischwiele Fastelovendsjecken, die den Weg nach Frankreich in Aller-Herrgottsfrühe antraten. Abordnungen von neun Gesellschaften waren mit von der Partie. Sie ebneten der Eschweiler Tollität Prinz Ralf II. und seinem Zeremonienmeister Georg den Weg durch die Straßen beim Umzug, bei dem nicht nur viele Kamellen, sondern vor allem viele Konfetti flogen.

Vor dem prunkvollen Wagen von Prinz Ralf II. schritten Mitglieder der KG Kirchspiel Lohn, der KG Narrengarde Dürwiß, der KG Rote-Funken-Artillerie, der KG Blaue-Funken-Artillerie, der Eschweiler Scharwache, der KG Grüne Funken, der KG Fidele Trammebülle, der Bösen Buben und schließlich der KG Lätitia Blaue-Funken-Artillerie Weisweiler.

Der Karneval in Wattrelos wurde im Jahre 1978 ins Leben gerufen, inspiriert durch die Eischwiele Fastelovend. Seitdem findet einmal im Jahr ein Festabend und ein Umzug statt, der von zahlreichen Indestädtern unterstützt wurde. Für den Eschweiler Karnevalsprinzen ist der Umzug durch die Partnerstadt der letzte offizielle Auftritt in seinem Prinzenornat. Vor zwei Jahren wurden die Veranstaltungen in Wattrelos wegen „Terrorgefahr“ abgesagt.