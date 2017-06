Hospizdienst bietet Ausbildung für Ehrenamtler

Eschweiler. Der Ambulante Hospizdienst Eschweiler/Stolberg bietet ab September einen neuen Kurs zur Ausbildung ehrenamtlicher Hospizmitarbeiter an.

Seit 1999 setzt der Hospizdienst sich in Eschweiler und Stolberg ehrenamtlich dafür ein, dass Menschen bis zuletzt ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben führen können.

Die Ehrenamtler begleiten schwer kranke Menschen und ihre Angehörigen da, wo sie zu Hause sind, in ihren Wohnungen, im betreuten Wohnen und in Pflegeheimen. Da ihr Angebot nach Begleitungen immer mehr nachgefragt wird, suchen sie nun neue ehrenamtliche Mitarbeiter.

Der Kurs, der in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Helene-Weber-Haus in Stolberg angeboten wird, steht allen interessierten offen, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Kursteilnehmer bringen ihr Lebenswissen, ihre Begabungen und ihre Zeit ein. Wesentliche Ziele sind das Einüben einer zugewandten und respektvollen Haltung und einer einfühlsamen Gesprächsführung. Voraussetzung zur Teilnahme ist ein ausführliches Vorgespräch mit den Kursleiter, zu dem man sich im Hospizbüro anmelden muss.

Der gesamte Kurs mit circa 100 Stunden umfasst einen Basiskurs, einen Aufbaukurs und Praktika in ambulanten und stationären Einrichtungen. Der Basiskurs beginnt mit einem Einführungswochenende am 16. und 17. September, danach folgen Themenabende jeweils am Dienstagabend um 18.30 Uhr und weitere Wochenendtermine.

Die Kurse finden im Helene-Weber-Haus in Stolberg, Oststraße 66 statt. Geleitet werden die Kurse von Gabriele Schippers, Diplom-Psychologin und Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes Eschweiler/Stolberg, sowie von Christina Schuch, Diplom-Psychologin und Trauerbegleiterin. Nach Beendigung der Ausbildung und dem Einstieg in die praktische Hospizarbeit können die Kursabsolventen an den monatlichen Gruppentreffen, den Weiterbildungen und den Supervisionen des Hospizdienstes teilnehmen.

Weitere Informationen zum Kurs und zum Hospizdienst sowie Anmeldungen bei Gabriele Schippers während der Bürozeiten dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr im Städtischen Seniorenzentrum Eschweiler, Marienstraße 7, Telefon 505381, E-Mail: info@ahd-eschweiler-stolberg.de.