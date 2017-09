Eschweiler.

Die zurückliegende Spielzeit war keine leichte Saison für die Frauen von Falke Bergrath. Nach zwei Aufstiegen in Folge und dem Durchmarsch von der Kreis- in die Landesliga begannen die Falke-Damen das Abenteuer mit einer stark veränderten und verjüngten Mannschaft und zahlten vor allen Dingen in der ersten Saisonhälfte Lehrgeld.