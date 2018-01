Eschweiler - Hilfsprojekt: Mit alten Schuhen zu einem neuen Klettergerüst

Eschweiler. In dem Raum der Klasse M2 der Willi-Fährmann-Förderschule ist Bewegung gekommen. Kinder laufen mit Schuhen umher, sortieren Kartons, schnüren und frankieren Pakete.

Tragbare Schuhe spenden Das „Shuuz“-Projekt an der Willi-Fährmann-Schule ist fortlaufend. Schuhe können werktags zwischen 7.15 und 15.30 Uhr in der Aula an der Martin-Luther-Straße 14 abgegeben werden. Alle Arten von Schuhen, die keine Löcher haben und tragfähig und zum Laufen geeignet sind, können gespendet werden. Weitere Infos zu dem Projektgibt es bei Carolin Emonds-Seeger unter Telefon 02403-50500 oder unter

www.shuuz.de.

Seit drei Wochen macht die Klasse unter Aufsicht von Schulsozialarbeiterin Carolin Emonds-Seeger beim sogenannten „Shuuz“-Projekt mit. Dafür sammeln die elf Schüler im Alter von zehn bis 13 Jahren gebrauchte Schuhe, packen sie in Kartons und schicken die Pakete per Post an die Kolping Recycling GmbH, die auch das Porto übernimmt. Diese verkauft die Schuhe weiter und zahlt den Erlös pro Kilo Schuhe an den Förderverein der Willi-Fährmann-Schule.

Wo die Schuhe genau hinkommen, hängt von ihrer Art ab. Leichte Freizeitschuhe gehen so beispielsweise nach Afrika, feste Stiefel eher nach Rumänien, Winterschuhe häufig nach Sibirien, denn die Nachfrage nach gebrauchten Schuhen sei in Deutschland eher gering.

Im Klassenraum müssen die Kinder die Schuhe sortieren. „Wir schauen, dass die Schuhe nicht kaputt sind, und wir müssen zusammenhängende Paare an den Schnürsenkeln zusammenknoten“, erklärt Donnay.

Damit möglichst viele Schuhe zusammenkommen, haben sich die Schulkinder auf den Weg gemacht und Handzettel verteilt. „Auch die Fraktionen und die Stadtverwaltung haben die Handzettel bekommen“, sagt Emonds-Seeger. Die Kinder der Klasse M2 sind hoch motiviert bei der Sache. „Ich habe den Flyer kopiert, um in Dürwiß viel Werbung zu machen. Da habe ich den Zettel in Geschäften, Kindergärten und beim Kinderarzt ausgehangen“, sagt Alexander stolz.

Die Spender und Schüler können im Internet sofort einsehen, wie viel Geld die gesammelten Schuhe schon eingebracht haben. Bisher haben die Kinder zehn Pakete zwischen sechs und 12,6 Kilogramm gepackt und dafür 45 Euro für den Förderverein gesammelt.

Die Schüler wissen genau, wofür sie Pakete schleppen und Schuhe sortieren. „Wir wollen ein Klettergerüst für unseren Pausenhof“, sagt Donnay entschlossen. „Und wir brauchen Geld für den Schulausflug“, sagt Kevin. „Aber wir haben auch viele Tiere und die kosten auch Geld“, fügt Alexander hinzu. Der Förderverein kann das alleine nicht stemmen, denn er hat sich erst vor kurzem neu formiert. „Für Förderschulen ist es schwierig, Sponsoren zu finden. Daher haben wir dieses Projekt begonnen“, sagt Emonds-Seeger. Gleichzeitig mache das Projekt den Schülern Spaß und sie lernen, sich für die eigene Schule einzubringen.