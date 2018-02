Eschweiler - „Helldunkel“ entdeckt die Werke von Schilling neu

Eschweiler. Im Rahmen eines Konzerts stellt das Duo mit der Altistin Anna Fischer und dem Pianisten Theo Palm seine im Jahr 2017 erschienene CD mit dem Titel „Helldunkel“ vor. Das Konzert in der Eschweiler Dreieinigkeitskirche an der Moltkestraße beginnt am Sonntag, 25. Februar, um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei(willig).

Die CD enthält Werke des in Düren geborenen und in Gürzenich aufgewachsenen Komponisten, Dirigenten und Intendanten Max von Schillings (1868 bis 1933), neben Liedern und Klavierstücken auch das Melodram „Das Hexenlied“. Schillings stand zu seiner Zeit neben Richard Strauss in der vordersten Reihe deutscher Komponisten, so wurde seine Oper „Mona Lisa“ über 2000 Mal aufgeführt.

Dieser Ruhm verblasste nach seinem Tod sehr rasch, wozu vor allem seine Rolle als Präsident der Berliner Akademie der Künste beigetragen hat.

Jahrelange Recherche

Kurz vor seinem Tod war er maßgeblich am Ausschluss jüdischer und „unangepasster“ Mitglieder beteiligt, wenn auch unter massivem Druck der Nationalsozialisten. Sein politisches Verständnis und angepasstes Verhalten werfen so einen Schatten auf sein musikalisches Werk, dessen Qualität das Duo Fischer-Palm allerdings für zu gut hält, es dem Vergessen zu überlassen.

So kam es nach jahrelangen Recherchen (unter anderem im Stadtarchiv Düren) zu dem Entschluss, die vorliegende CD mit den finanziellen Mitteln einer „Crowdfunding“-Aktion zu produzieren. Vom Ergebnis dieser Arbeit können sich die Konzertbesucher nun einen Eindruck verschaffen.

Silberling in der Pause erhältlich

Das Konzert wird von Theo Palm moderiert, und selbstverständlich kann die CD in der Pause und nach dem Konzert auch erworben werden. Weitere Informationen zum Duo, zum Schillings-Projekt, sowie Ausschnitte aus der CD gibt es unter www.fischer-palm.de.

Theo Palm ist in Stolberg geboren. Seinen ersten Klavierunterricht hatte er mit sieben, Orgelunterricht mit elf Jahren.

Nach dem Abitur studierte Palm an der Staatlichen Hochschule für Musik in Köln (Kirchenmusik und Klavier) und machte sein Kantorenexamen und die Staatliche Musiklehrerprüfung.