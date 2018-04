Eschweiler - Helfer halten dem THW seit Jahrzehnten die Stange

Eschweiler.

In der Jahreshauptversammlung der Helfervereinigung des Technischen Hilfswerks Eschweiler e.V. begrüßte der Vorsitzende, Bürgermeister Rudi Bertram, 31 der zurzeit 141 Mitglieder in der THW-Unterkunft am Florianweg. Mit einem positiven Statement zum Ehrenamt allgemein sowie insbesondere zur freiwilligen und ehrenamtlichen Arbeit im Technischen Hilfswerk begann Rudi Bertram die kurzweilige Veranstaltung.