Eschweiler-Weisweiler - Helene und Johann Danner sind seit 60 Jahren verheiratet

Eschweiler-Weisweiler.

Viele Ehepaare haben in ihrer gemeinsamen Zeit die Stadt Eschweiler in der ein oder anderen Form geprägt. Dass man vom Rheinland aus sogar Gemeinden in den Alpen beeinflussen kann, haben Helene und Johann Danner bewiesen. Am Mittwoch ist ihre Diamanthochzeit, die sie am 2. September feiern, und was sie in ihren zahlreichen Urlauben im Ötztal erlebt haben, damit könnte man wohl Bücher füllen.