Eschweiler - Heiligmorgen: Warten aufs Christkind auf Eschweiler Art

Eschweiler. Warten aufs Christkind auf Eschweiler Art und Weise, das ist alte Schulfreunde wiedertreffen, bei Glühwein und Kölsch „Last Christmas“ trällern, eine gepflegte Runde „Meiern“ in der Stammkneipe und sich auch zum ein oder anderen Karnevalslied mit Nikolausmütze auf dem Kopf auf die bevorstehenden Feiertage einschunkeln.

Was vielleicht so manchem auswärtigen Beobachter ein wenig befremdlich vorkommen mag, ist dem Indestädter längst eine lieb gewonnene Tradition.

Der Heiligmorgen in der Schnellengasse avancierte wieder zum größten Klassentreffen, Stammtisch und Wiedersehen der Stadt, schließlich zieht es gerade an Weihnachten viele ehemalige Eschweiler wieder zur Familie in die Heimatstadt. „Der Glühwein geht erstaunlich gut heute“, freute sich Michael Esser vom „Mexi & Co“, dass trotz der fast schon frühlingshaften Außentemperaturen die richtige weihnachtliche Stimmung aufkam.

Aber auch das milde Wetter hat in Eschweiler am Heiligmorgen schon Tradition, genauso wie die gute, entspannte Stimmung und der Besuch des Nikolauses, der sich nach getaner Arbeit auch ein Feierabendbierchen gönnte.