Eschweiler-Nothberg.

Die „Schmerzhafte Mutter Gottes“ als Sinnbild dessen, was Liebe zu tun vermag: Unter diesem Leitsatz stand die Heilige Messe, die am Montagabend Pfarrer Hannokarl Weishaupt und Pfarrer Erik Pühringer, Regionaldekan der Eifel, im Rahmen der Nothberger Oktavwoche gemeinsam mit den Gläubigen in der gut besuchten Pfarrkirche St. Cäcilia feierten.