Eschweiler.

„Heiligabend nicht allein“ nennt sich die Aktion, dank der seit 1980 in Eschweiler kein Senior den 24. Dezember alleine verbringen muss. Auch am vergangenen Sonntag trafen sich im Städtischen Seniorenzentrum an der Marienstraße wieder viele ältere Mitmenschen, um gemeinsam das Weihnachtsfest zu begehen, in gemütlicher Atmosphäre eine leckere Mahlzeit zu genießen, das ein oder andere Lied singen, und zu plaudern.