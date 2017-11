Eschweiler-Hehlrath.

In der Gaststätte „Hexenhaus“ an der Oberstraße waren am Wochenende 118 Vögel aus 19 verschiedenen Farben und Rassen im Saal zur Schau der Hehlrather Vogelfreunde. Neben den fünf aktiven Mitgliedern des indestädtischen Vereins waren auch drei Gastausteller aus Alsdorf und Aphoven gekommen, um ihre gefiederten Freunde von Preisrichter Franz-Josef Dreßen prämieren zu lassen.