Langerwehe-Hamich/Eschweiler.

Ganz auf dem neuesten Stand war die Hinweistafel vor dem Haus Transvaal noch nicht, als die zahlreichen Neugierigen am Freitagabend in Richtung der Gaststätte pilgerten. Mit Stand 2005 wird für das Restaurant Transvaal geworben – das bereits vor Jahren seine Pforten schloss. Damit starb auch die letzte Gaststätte in Hamich. Wer es gesellig haben wollte, musste erst ein paar Kilometer zurücklegen. Ein totes Dorfleben? Kein tragbarer Zustand für die St.-Donatus-Schützen Hamich.