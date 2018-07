Eschweiler - Hans-Peter Meyer ist Vorsitzender der Prinzengilde

Eschweiler. Die KG Prinzengilde Bergrath hat einen neuen 1. Vorsitzenden: Mit Freude konnte Präsident Udo Mondry bei der Mitgliederversammlung verkünden, dass Hans-Peter Meyer mit großer Mehrheit zum 1. Vorsitzenden der KG Prinzengilde Bergrath gewählt wurde.

Nach langer Suche und mehreren Monaten, in denen diese wichtige Position unbesetzt war, geht Meyer nun mit großer Motivation an die Arbeit, so dass die auf Hochtouren laufenden Vorbereitungen der kommenden Session nun wieder mit voller Besetzung fortgeführt werden können.