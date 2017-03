Eschweiler-Dürwiß.

Die CDU Dürwiß hat das „Ohr nah am Menschen“. Ein hohes Lob, dass das Team des Vorsitzenden Hans-Josef Berndt von ihrem Kreisvorsitzenden Axel Wirtz erhielt. Wirtz stimmte den Ortsverband auch bereits auf den anstehenden Landtagswahlkampf ein. Der seit zwei Jahren amtierende Vorstand wurde anschließend bei der Mitgliederversammlung in der Reiterklause an der Grünstraße im Amt bestätigt.