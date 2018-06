Eschweiler - Handtaschenräuber spucken Opfer ins Gesicht

Eschweiler. Zwei bislang unbekannte Räuber haben am Sonntagabend einer Frau in Eschweiler ins Gesicht gespuckt, sie getreten und ihr dann die Handtasche gestohlen. Das Portemonnaie nahmen sie mit, die Handtasche ließen sie zurück, nachdem eine Nachbarin die Täter anschrie.

Wie der Aachener Polizeisprecher Paul Kemen am Montag berichtet, war die Frau am Sonntag um kurz nach 21 Uhr vor ihrer eigenen Haustür in der Zieglerstraße angekommen, als ihr die zwei Männer entgegen kamen. Plötzlich spuckte ihr einer der Täter ins Gesicht, der andere trat ihr in die Kniekehle, sodass sie zusammensackte.

In dem Moment entriss einer ihr die Handtasche und durchsuchte sie nach Bargeld. Eine Anwohnerin wurde auf den Raub aufmerksam. Als sie die Männer anschrie, schmissen sie die Handtasche auf den Boden und flüchteten. Von den Tätern, die Mitte 20 sein sollen, fehlt bislang jede Spur. Die Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die 54-jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte sie nach Hause.