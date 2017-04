Handballer der ESG vor Abstieg

Eschweiler. Anstelle von Abstiegskampf stand nur Schadensbegrenzung auf dem Programm der Eschweiler Handballer bei der Auswärtspartie in der Landesliga in Nippes, da man ohne Frank Becker (Tor), Kapitän Maik Thielen (RL), Janis Thielen (RR), Simon Müller (RM), Lars Freiboth (RA) und Gennadi Fröhlich (KM) – und somit nur mit einem Grundstock der gewöhnlichen Besetzung – anreisen musste.

Um die doch großen Lücken zu füllen, wurden Spieler der 2. und 3. Mannschaften rekrutiert. Die Kölner, die schon in den letzten Minuten des Hinspiels mit Trickwürfen experimentiert hatten, sahen in Eschweiler keine Bedrohung für ihre zwei Punkte und begannen das Spiel mit einer offenen Manndeckung.

Ganz so einfach wollten die nicht eingespielten Eschweiler es den Gastgebern aber nicht machen und so stellten die Kölner ihre Abwehr nach zwei Eschweiler Angriffen wieder auf 6:0 um. Dennoch kam die Kader-Problematik bald zum Tragen. Zwar hielt man bis zum 8:7 in der 20. Minute noch ordentlich dagegen, hieran gelang es den Gastgebern aber allzu oft, die durch unkoordiniertes Rückzugsverhalten noch unsortierte Eschweiler Abwehr mit einfachen Toren in der zweiten Welle zu überwinden. Bis zur Halbzeit konnten sich die Gastgeber so auf 13:8 absetzen.

Die zweite Halbzeit verlief wie die erste. Zusätzlich kamen noch eigene Ballverluste hinzu, so dass Nippes sich weiter absetzen konnte. Zur Mitte des zweiten Durchlaufs betrug der Rückstand dann mittlerweile zehn Tore (25:15) und das Spiel plätscherte dahin. In der Schlussphase setzte Ersatz-Keeper Simon Velden dann noch einmal ein Ausrufezeichen aus Eschweiler Sicht, als er einen Siebenmeter samt Nachwurf und mehrere Tempo-Gegenstöße souverän parierte. Nennenswert heran an die Gastgeber, welche nunmehr eher im Energiesparmodus spielten, kamen die Eschweiler aber nicht mehr und das Spiel endete 30:21 für Nippes.

Ohne sechs Stammspieler fehlten sowohl in der Abwehr als auch im Angriff die Alternativen. Auch wenn vielleicht noch rein rechnerisch die Chance existiert, in der Landesliga zu verbleiben, wird sich das Krankenlager für die beiden verbleibenden Spiele nicht sonderlich lichten. Daher gehen Trainer und Spieler davon aus, dass das kommende, letzte Heimspiel der Saison wohl auch vorerst das letzte Landesligaspiel in Eschweiler sein wird. Entsprechend möchte man sich bei den Fans für die tolle Unterstützung bedanken.

Es spielten: Blume, Lars; Velden, Simon; Hoffmann, Niels ; Kivircik, Engin ; Kembügler, Lars (1); Mann, Kevin (4); Morsch, Philipp ; Pauls, Thomas (4); Reitz, Olli; Zaube, Tim (3/2); Pletz, Stephan; Pletz, Thomas (1), Wild, David (2).