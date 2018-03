Eschweiler/Stolberg - Handball: Fusion ist in Eschweiler kein Thema, Stolberger mit Derby-Vorfreude

Jedes Jahr eine neue Harzerlaubnis nötig

Ein Thema, das für viel Diskussionsstoff neben dem Handballfeld sorgt, ist die Nutzung von Harz. Das Haftmittel, das die Spieler für einen besseren Griff am Ball brauchen, hinterlässt in den Hallen unschöne klebrige Flecken am Boden. Deswegen ist in Stolberg die regelmäßige Reinigung der Hallenböden Pflicht - und zwar für die jeweiligen Vereine selbst. In Stolberg gibt es eine jährlich neue Vereinbarung des SSV mit dem städtischen Sportamt. Die Erlaubnis gilt aber nur für Meisterschaftsspiele des ersten Männerteams.

In Eschweiler gilt die Regelung ds Handballkreises Aachen-Düren, dass Harz erst in der Oberliga eingesetzt werden darf, nicht in den unteren Ligen. Damit ist der Einsatz von Harz, das auf den Hallenböden eine „Riesensauerei“ – so Sportamtsmitarbeiter und Handballer Thomas Ladwig – hinterlässt, derzeit kein Thema. Selber putzen müssen ESG und TFB nicht: Die Kosten der Hallenreinigung durch einen eigenen Reinigungsdienst werden auf alle Nutzer umgelegt.