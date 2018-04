Eschweiler - Handball: ESG gewinnt gegen Bardenberg

Eschweiler. Am vergangenen Samstagabend gastierte die Zweitvertretung des VfL Bardenberg in der Eschweiler Eichendorffhalle.

Nach einem eigentlich passablen Start in die Saison hatten die ESG-Handballer in der Hinrunde eine Niederlage im Würselener Vorort hinnehmen müssen und damit die Niederlagenserie gestartet, die den ganzen Winter anhalten sollte. Diese Niederlage wollte man nun mit dem vierten Heimsieg in Folge vergessen machen.

Der Beginn des Spiels war sehr ausgeglichen. Die Eschweiler SG erwischte den etwas besseren Start, scheiterte jedoch ein ums andere Mal an der eigenen Chancenauswertung. Immer wieder traf man Aluminium und sah sich so bald einem Zwei-Tore-Rückstand (2:4, 3:5, 4:6, 5:7) hinterherlaufen. Die eigene Abwehr stand ganz solide, es gelang den Bardenbergern jedoch immer wieder, auch aus schwierigen Abschlüssen gekonnt Tore zu erzielen. Somit schaffte man nicht die eigene leichte Überlegenheit im Spielstand widerzuspiegeln. Zum Ende der ersten Halbzeit gelang es, die Quote in der eigenen Offensive zu verbessern und den Rückstand wettzumachen (10:10). Kurz vor dem Pausenpfiff konnte man sogar den Führungstreffer zum 13:12-Halbzeitstand erzielen.

Allerdings verschlief die ESG auch den Beginn der zweiten Hälfte in der Offensive. Vor allem die normalerweise sehr treffsicheren Außenspieler fanden nicht so richtig ins Spiel. Dafür blühte im Laufe der zweiten Halbzeit der Youngster-Rückraum mit Weber, Boese und Kembügler auf und hielt die Eschweiler trotz eines leichten Rückstands im Spiel.

Kurzzeitige Probleme

Mitte der zweiten Hälfte gelang es den Indestädtern dann in einer starken Phase, den Spielstand von 15:17 auf 20:17 zu drehen. In Folge stellten die Gäste auf eine 3:3-Deckung um, was die Eschweiler Offensive kurzzeitig wieder vor Probleme stellte.

Man stellte sich jedoch schnell auf die neue Deckungsvariante ein, konnte den Vorsprung halten (23:20) und kurz vor Schluss sogar noch einmal gegen unsicher werdende Gäste ausbauen (25:20). Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel, das 25:23 endete, entschieden und die ESG konnte den erfolgreichen Heimspieltag des Vereins abschließen.

Jetzt geht es zu Schwarz-Rot Aachen 3 in die Neuköllnerstraße. Die erfahrene Drittvertretung aus Aachen hält im Moment den 3. Tabellenplatz. Anwurf ist am Sonntag, 22. April, um 14 Uhr.

Es spielten:

Becker, Frank; Blume, Lars; Velden, Simon; Boese, Jonas (3); Hoffmann, Niels (1); Kembügler, Lars (2); Kivircik, Engin (1); Krahe, Karsten; Mann, Kevin; Morsch, Philipp (4); Poick, Simon (1); Thielen, Maik (4); Weber, Daniel (8/2)