Handball: Eschweiler SG geht in Troisdorf mit 28:41 unter Von: Irmgard Roehseler

Letzte Aktualisierung: 29. März 2017, 13:32 Uhr

Eschweiler. Am vergangenen Sonntag gastierten die Handballherren der Eschweiler SG in Troisdorf. Das Spiel hatte eine besondere Wichtigkeit, lag Troisdorf doch in Schlagweite, nur einen Punkt in der Tabelle vor den Eschweilern.