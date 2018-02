Eschweiler - Handball: Die C-Junioren haben die Meisterschaft im Visier

Eschweiler. Der Negativtrend der 1. Mannschaft der ESG-Handballer geht weiter, dafür sorgen die C-Junioren jedoch für Furore und stehen kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft.

TV Roetgen – Eschweiler SG 31:27

Die Negativserie hält weiterhin an: Am Sonntagabend gastierte die 1. Mannschaft der Eschweiler SG beim Tabellenschlusslicht in Roetgen. Es galt, die Serie an Niederlagen zu brechen und die ersten Punkte im Jahr 2018 einzufahren.

Von Beginn an war im Eschweiler Offensivspiel der Wurm drin. Viele Chancen wurden kreiert, aber nicht genutzt. Zudem kamen noch viele technische Fehler hinzu, wodurch Roetgen zu leichten Toren kam. Somit konnte man sich auf Eschweiler Seite nicht beschweren, dass man mit einem 13:12-Rückstand in die Kabine gehen musste.

In der Halbzeitpause mahnte Trainer Armin Alten zu konzentrierterem und konsequenterem Spiel, um die zwei Punkte mit nach Hause nehmen zu können. In der zweiten Halbzeit stand die Eschweiler Defensive über weite Strecken ordentlich, jedoch fand Roetgen immer wieder die Lücke in der Abwehr oder bekam Strafwürfe zugesprochen. So entwickelte sich ein unterdurchschnittliches Kreisligaspiel, welches auf beiden Seiten von Einzelaktionen geprägt war. Kurz vor Schluss der Partie musste dann auch noch Rückraum Weber verletzt vom Platz.

Zu diesem Zeitpunkt lag die ESG nur zwei Tore zurück – bei noch guten vier Minuten auf der Uhr. Ein vermeintlicher Schrittfehler vorne und ein streitbares Tor im Gegenzug besiegelten dann die Eschweiler Niederlage, die jedoch aufgrund der hohen Anzahl an Fehlern im Großen und Ganzen so verdient war.

Am Samstag empfängt die ESG nun zu ungewohnter Zeit um 20 Uhr die Drittvertretung von BTB Aachen in der Eichendorffhalle.

Für die ESG spielten: Becker, Frank; Blume, Lars; Velden, Simon; Boese, Jonas; Fröhlich, Gennadi; Hoffmann, Niels; Kembügler, Lars (1); Kivircik, Engin (4); Mann, Kevin (3); Morsch, Philipp (8); Poick, Simon (3); Weber, Daniel (8/5).

TuS Niederpleis – Eschweiler SG B-Jugend 22:25 (13:12)

Ohne Auswechselspieler mussten die B-Jugend-Handballer zum direkten Tabellennachbarn nach St. Augustin-Niederpleis reisen. Coach Weber war gezwungen zu improvisieren. Neben Rechtsaußen Florian Rath und Kreisläufer Arne Thielen fehlten die beiden Rückraumspieler Jens Kellenter und Niclas Faber krankheitsbedingt. Somit mussten alle Spieler auch auf für sie ungewohnten Positionen spielen. Die erste Spielhälfte verlief ausgeglichen.

Über 4:4, 8:8, 11:11 wurden beim Stand von 13:12 für den Gastgeber die Seiten gewechselt. Allerdings sahen einige Spieler der ESG schon ziemlich mitgenommen aus und es bestand Gefahr, dass Niederpleis in der zweiten Halbzeit den Kräfteüberschuss ausspielen würde. Trainer Weber beorderte Torhüter Jonas Krauthausen zum siebten Feldspieler und schickte Kilian Göttel ins Tor, was sich als goldrichtige Entscheidung erweisen sollte. Denn es folgte eine grandiose kämpferische Leistung der gesamten Mannschaft. Kilian Göttel hielt überragend und die Abwehr arbeitete hart.

So konnte Eschweiler nach kurzer Zeit die Führung übernehmen und gab sie nicht mehr her. In der 40. Spielminute musste dann auch noch Abwehrchef Tim Hackenbroich nach der dritten Zeitstrafe das Spiel verlassen. Die letzten zehn Minuten waren ein großer Kampf. Der Wille, das Spiel zu gewinnen, war größer als alle Schmerzen und so wurde drei Minuten vor dem Spielende das vorentscheidende Tor zum 24:21 erzielt. Nach dem Schlusspfiff brauchte man etwas Zeit der Regeneration bis der Jubel einsetzte.

Coach Weber war überglücklich, denn mit dem Sieg wurde der 7. Tabellenplatz gefestigt und kann nun noch weiter in der Tabelle nach oben blicken. Er zollte der Mannschaft ein riesen Lob und bedankte sich für die hervorragende Leistung. Am kommenden Donnerstag steht zunächst das Nachholspiel gegen Pulheim an, bevor am Sonntag das Heimspiel gegen TV Bergneustadt um 13.30 Uhr in der Eichendorffhalle ausgetragen wird. In beiden Spielen hat man gute Chancen, die Punkte in Eschweiler zu behalten, bei hoffentlich wieder aufgefülltem Kader.

Es spielten: Tor: Jonas Krauthausen, Kilian Göttel, Jakob Schäfer; Feld: Leon Weber (11), Jerome Aretz (2), Niclas Neander (7), Felix Schlösser (3), Tim Hackenbroich (2), Leonard Eßer.

ESG C1 – BTB Aachen C 2 32:29 (Halbzeit 17:15)

Es sollte das vom Trainerteam erwartet schwere Spiel gegen die Burtscheider Nachwuchsmannschaft werden. Im Angriff war die Mannschaft von Beginn an konzentriert und schloss die überlegt vorgetragenen Angriffe meist erfolgreich ab. In der Abwehr jedoch fehlte meist die in den vergangenen Spielen gezeigte letzte Konsequenz, so dass es den Gästen mehrfach einfach gemacht wurde, zum erfolgreichen Torabschluss zu gelangen.

Kreisläufer Rik Binczyk erhöhte nach zehn Minuten auf 8:6 Tore, anschließend Philipp Schwartz auf 9:6. Danach schlichen sich jedoch Unkonzentriertheiten im Kombinationsspiel und Torabschluss ein, so dass die Gäste mit einem 3:0-Lauf von 10:7 auf 10:10 innerhalb von zwei Minuten ausglichen. Im Angriff hatte Lennart Kühn einen starken Tag erwischt und konnte mehrfach nach schönen Spielzügen oder gutem 1:1-Angriffsspiel einnetzen. In der Abwehr war jedoch insbesondere die linke Seite immer wieder anfällig für einfache Gegentore, so dass das Spiel über 13:11, 15:14 und 17:14 bis zur Halbzeit mit 17:15 eng blieb.

In der Pause hatte die Mannschaft sich vorgenommen, im Abwehrverbund schneller zu verschieben und konsequenter den Gegner zu stellen. Jedoch gelang dies nur phasenweise, so dass das Spiel auch in der zweiten Halbzeit eng verlief. Auch die Torhüter konnten die starken Leistungen der Vorwochen diesmal nicht wiederholen. Nach 30 Minuten führte die ESG mit 22:19. Die Gäste kämpften jedoch couragiert und verkürzten zehn Minuten vor Schluss auf 25:24.

Beim Stand von 26:24 hielt Torwart Julian Schebesta mit einer starken Parade einen Angriff und im Gegenzug gelang Kreisläufer Felix Pütz nach einem schönen Anspiel von Max Habest-Pick die erneute Drei-Tore-Führung. In der Endphase behielt Lennert Graaf bei zwei Siebenmetern die Nerven, so dass die Mannschaft den vierten Sieg in Folge mit 32:29 einfahren konnte.

Da die Konkurrenten um die Meisterschaft in der ausgeglichenen Liga Punkte ließen, sind die Indestädter jetzt Tabellenführer und können am letzten Spieltag mit einem Sieg oder Unentschieden gegen die Stolberger Lokalrivalen die Meisterschaft für sich entscheiden.

Anwurf ist am Dienstag, 27. Februar um 19 Uhr in der Jahnhalle in Eschweiler. Zu diesem wichtigen Spiel wird um lautstarke Unterstützung der Fans gebeten.

Aufstellung/Tore: Julian Schebesta (7 Paraden), Jonas Bogdoll (5 Paraden); Feld: Lennert Graaf (3/2), Philipp Schwartz (10), Lennart Kühn (10), Simon Herzog (1), Felix Pütz (2), Thomas Hoffmann, Bennet Otto (1), Joshua Stracke (2), Rik Binczyk (3), Moritz Schlösser, Max Havesta-Pick.