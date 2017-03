Halbsizilianer schwäbelt rund ums Thema Amore im Talbahnhof

Eschweiler. „Ein Italiener kommt selten allein!“ heißt es am Freitag, 10. März, 20 Uhr, im Talbahnhof, wenn Roberto Capitoni auf der Bühne steht. In seinem neuen Programm dreht sich alles um das Thema Amore. Und Liebe ist ja nicht einfach nur Liebe. Liebe ist ein facettenreiches Phänomen.

Besonders, wenn man sie aus den diversen Blickwinkeln eines Halbsizilianers mit deutsch-schwäbischen Wurzeln betrachtet. Bei allen Betrachtungen stets im Schlepptau: La Famiglia! Denn: „Ein Italiener kommt selten allein!“ Und dieses „Nie-allein-Sein“ ist auch Robertos zentrales Dilemma.

Selbst beim ersten Date bleibt er nicht verschont: Sein sizilianischer Patenonkel Luigi ist immer dabei. Mal als „Kopfstimme“, mal höchst real. Auch der schwäbische Familien-Zweig meldet sich ständig ungefragt zu Wort, bevorzugt in Robertos Liebesangelegenheiten. Welche Frau findet Gnade vorm schwäbisch-sizilianischen Familien-Tribunal? Darf ein Mann zwei Nudel-Kulturen gleichermaßen lieben? Und überhaupt: Wo bleibt die Liebe, wenn sich deutsche Sachlichkeit, schwäbische Vorsicht und italienisches Temperament in Personalunion vereinen?

Probleme hin, Konflikte her, Definitionen beiseite – eigentlich weiß Roberto ja immer am besten selbst, was er will... bis mal wieder Onkel Luigi aus Palermo, auf den Plan kommt und tief ins Schatzkästlein seiner klugen „Überlebenstipps“ greift.