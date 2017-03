Grundschul-Stadtmeisterschaft: Eduard-Mörike-Schule macht Gegner nass

Eschweiler. Mit einer Tordifferenz von 20:0 haben die Kinder der Eduard-Mörike-Schule bei der Grundschul-Stadtmeisterschaft im Fußball der Mädchen den Sieg errungen.

In einem spannenden Turnier lieferten sich die Nachwuchsfußballerinnen nervenzerreißende Partien mit den Mannschaften der Katholischen Grundschule Dürwiß, der Don-Bosco-Schule, der Barbaraschule sowie zwei Mannschaften der Grundschule Röhe in der Sporthalle an der Kaiserstraße.

Bürgermeister Rudi Bertram überreichte den Dritt- und Viertklässlerinnen den Pokal und machte allen Mut, beim Fußballspielen zu bleiben: „Es gehört zum Fußball dazu, dass man mal gewinnt und auch verliert.“ Auf dem 2. Platz landete Röhe I vor der Barbaraschule und der Grundschule Dürwiß. Röhe II belegte den 5. Platz vor der Don-Bosco-Schule.