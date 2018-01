Eschweiler-Röthgen - Grundschüler und Senioren schauen „Rumpelstilzchen“

Eschweiler-Röthgen.

Jung und Alt schauten sich an der OGS Barbaraschule in Röthgen gemeinsam das Puppentheaterstück „Rumpelstilzchen“ an. Jährlich organisieren die Senioren für die Schüler etwas Besonderes in der Adventszeit. Dieses Jahr haben sie sich für ein Puppenspiel entschieden und das Theater zu den Kindern gebracht.