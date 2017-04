Großeinsatz in der Innenstadt: Shisha-Bar geräumt

Eschweiler.

Einen gefährlich hohen Kohlenstoffmonoxid-Wert haben Beamte der Polizei, der Stadt Eschweiler und des Hauptzollamtes bei einem gemeinsamen Kontrolleinsatz um etwa 20 Uhr am Dienstagabend in einer Shisha-Bar an der Englerthstraße gemessen. Daraufhin mussten zwölf Personen die Bar sofort verlassen.