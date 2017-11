Große Skulpturen wirken fast schwerelos

Eschweiler. „Linie – Fläche – Raum“ ist eine Ausstellung mit plastischen Objekten, Handzeichnungen und Druckgrafiken von Martin Schöneich überschrieben, die demnächst in der Städtischen Kunstdsammlung im Talbahnhof zu sehen ist. Veranstalter ist der Eschweiler Kunstverein. Vernissage ist am Sonntag, 26. November, 11 Uhr. Die Einführungsrede hält Dr. Dirk Tölke.

Mit Martin Schöneich zeigt der Eschweiler Kunstverein einen Künstler, der zahlreiche öffentliche Plätze gestaltet hat. Für Aufsehen sorgte sein „Gebrochener Ring“, die Umsetzung der Gedenkstätte für die Opfer des Amoklaufs in Winnenden. Mit seinen Arbeiten bezieht der Bildhauer und Grafiker eine eigenständige Position.

Aus Eisen, aber auch aus Holz und Stein lässt er fast schwerelos wirkende Figuren entstehen, die kein „Oben“ und kein „Unten“ zu erkennen geben, regelrecht instabil zu sein scheinen. Schöneichs Konstruktionen kann man nicht rational erfassen, man muss sie auf sich wirken lassen, um den tieferen Sinn zu verstehen.

Monumentale Anmutung

Der südpfälzische Künstler Martin Schöneich sieht sich in der Tradition der modernen abstrakten Bildhauerkunst. Seine Plastiken zeichnen sich mit ihrer – im besten Sinne – monumentalen Anmutung, durch sichere Komposition und hoher Präzision und Klarheit aus. Er arbeitet ebenso versiert in den Materialien Stein, Holz, Gips für den Metallguss; seine Vorliebe gilt aber der großformatigen, geschweißten Metallplastik.

Die klassischen, figurativen Bildhauerqualitäten, wie Ponderation und Ausdruck, hat er als Meisterschüler von Friedrich Koch an der Münchener Akademie erworben. Seine davor absolvierte Lehre im Industriemodell und –formenbau schulte ihn in seiner quasi technoiden Präzision und Klarheit.

Freies Spiel der Formen

Schon bald nach dem Studium verlässt er die Figuration und erarbeitet sich das Vokabular des freien Spiels der abstrakten Formen, wie es in den Epochen des Kubismus, Suprematismus und des Futurismus praktiziert wurde.

Elementarkörper wie Kugel, Würfel, Quader, Zylinder, Prismen et cetera fügt er zu sorgfältig austarierten, kraftvollen Kompositionen, die trotz ihrer rationalen räumlichen Struktur einen hohen poetischen Gehalt aufweisen. Aktuell ergänzen Raumkurven, die ebenso körperhaft geformt sind, das Vokabular.

Er ordnet diese Elementarkörper so an einer imaginierten Achse an, dass die Wahrnehmung des Betrachters – der die Plastik umrundet – durch die Überschneidung von Formen und Konturen eine virtuelle Bewegung erfährt. Diese Elementarkörper bleiben in ihrer konkreten Form erhalten und grenzen sich klar ab, sind über „Gelenke“ verbunden und halten sich gegenseitig in Balance.

Damit die komplexe und differenzierte Plastik formal nicht in Einzelteile zerfällt, erhält sie einen homogenisierenden Farbanstrich oder die Edel-Rost-Patina des Cortenstahls beziehungsweise den mattierten Glanz des Edelstahls.

Die Elementarkörper werden nicht wie im Futurismus verschliffen und geglättet um dem Dynamismus der modernen Zeit durch die Stromlinienform eine Symbolqualität zu geben. Man könnte von einem „dynamischen Elementarismus“ sprechen, der dem Spiel der Körper eine tänzerische Leichtigkeit und Poesie verleiht, die sich gerade dadurch von einer aerodynamischen Nutzform des Designs unterscheidet.

Hier scheint die gleiche Poesie am Werk wie in Kubricks Film „Odyssee 2000“ wo ein in die Luft geworfener Knochen zu Walzerklängen zu einem Raumschiff mutiert. Schöneich findet seine Formideen auf ausgedehnten Spaziergängen in der Landschaft des heimatlichen Pfälzer Waldes. Im Atelier werden sie dann in raschen Skizzen von allen Seiten festgehalten. So ist die Grundgestalt weitgehend festgelegt.

Proportionen feingeschliffen

Nun werden mittels CAD-Programms die Proportionen feingeschliffen, allseitig, auch von oben. Ein vorletzter Schritt bearbeitet den konstruktivstatischen Teil, bevor die handwerkliche Umsetzung erfolgt.

Die Ausstellung ist bis einschließlich 10. Dezember, jeweils freitags von 16 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 13 Uhr sowie sonntags von 11 bis 13 Uhr und von 16 bis 18 Uhr geöffnet.