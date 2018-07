Eschweiler-Bergrath - „Goldrausch am Knickertsberg“ bei der Theatergesellschaft Fröhlichkeit

Eschweiler-Bergrath. Die Theatergesellschaft Fröhlichkeit zeigt im September ihr neues Stück „Goldrausch am Knickertsberg“ in drei Akten aus der Feder von Sascha Krauß, der zugleich auch die Regie führt.

Die Vorstellungen finden am Freitag, 14., Samstag, 15. und Freitag, 21., Samstag, 22. September (jeweils um 19.30 Uhr) sowie am Sonntag, 16. September, um 15 Uhr im Bergrather Pfarrsaal an der Pfarrer-Kleinermanns-Straße statt; Einlass ist eine Stunde vor Beginn.

Der Kartenvorverkauf findet bereits am kommenden Samstag, 7. Juli, von 10 bis 16 Uhr, im Vereinsheim der Prinzengilde Bergrath an der Kopfstraße 10 statt.

Dubiose Archäologen

Zum Inhalt des Theaterstücks: Man schreibt das Jahr 1974 – die fiktiven Eheleute Resi und Rudi Ollig bewohnen Haus an der Grabenstraße 14. In dieses Haus – genauer gesagt – in den Keller dieses Hauses auf der oberen Grabenstraße mieten sich die beiden dubiosen „Archäologen“ Dr. Hans Zipfel und Herbert Wagenrad ein. Die beiden Fremden machen Resi und Rudi Ollig und dem Publikum sehr schnell klar, dass großartige wissenschaftliche Entdeckungen in Eschweiler bevorstehen, und dass möglicherweise eine archäologische Fundstätte sogar nach den Olligs benannt werden könnte, wenn die Deutsche Archäologische Gesellschaft (DAG) damit einverstanden ist. Während der Ausgrabungsversuche in Eschweiler entdecken die Herren Archäologen jedoch auch, dass es im Hause Ollig weitere Untermieter gibt, die allesamt dem weiblichen Geschlecht zuzuordnen sind.

Weil die Handlung der Komödie in Jahre 1974 spielt und zu dieser Zeit ein besonderer Wind zwischen den Geschlechtern wehte, bleibt abzuwarten, ob die beiden Archäologen bei den (An)-Grabungsversuchen der Untermieterinnen mit der Keule der Emanzipation erschlagen werden oder ob sie eine Lektion in „Freier Liebe“ erhalten.

Spannend bleibt auch die Frage: „Was suchen die eigentlich hier in Eschweiler – einen Schatz?“ Ob die Wahrsagerin Madame MoGo den Eheleuten Ollig und dem Publikum verrät, wonach die Archäologen in Eschweiler graben. Wer weiß – nach drei Akten werden alle Fragen beantwortet sein.