Die Ursprünge von West Pharma in Europa reichen ins Jahr 1960 zurück, als Hans Wimmer in Stolberg-Vicht die „Pharma Gummi Wimmer“ gründete. 1966 zog die Firma nach Eschweiler um, 1968 stieg das US-Unternehmen West Company mit 45 Prozent bei Wimmer ein. Heute ist West ein führender Hersteller von Verpackungskomponenten und Verabreichungssystemen für injizierbare Medikamente und medizinische Produkte. Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Exton/Pennsylvania hat, hat Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Australien. Der Nettoumsatz von 1,5 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr spiegelt die tägliche Verwendung von rund 112 Millionen seiner Komponenten und Geräte wider, die darauf ausgekegt sind, das Gesundheitswesen für Patienten weltweit zu verbessern.