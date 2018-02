Eschweiler - Gleich vier Eschweiler C-Ligisten starten in das Fußballjahr

Gleich vier Eschweiler C-Ligisten starten in das Fußballjahr Von: ran

Letzte Aktualisierung: 14. Februar 2018, 11:14 Uhr

Eschweiler. Vier C-Ligisten eröffnen bereits am Donnerstagabend um 19.30 Uhr das indestädtische Fußballjahr. Der souveräne Spitzenreiter Eschweiler FV, der bei bisher drei weniger ausgetragenen Spielen fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Columbia Donnerberg II aufweist, möchte beim Achten Adler Büsbach einen weiteren Schritt in Richtung Wiederaufstieg in die Kreisliga B machen.