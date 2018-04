Eschweiler - „Girls‘ & Boys‘ Day“: Schnüffeln und beißen für die Polizei

Eschweiler.

Hechelnd blickt Kolja unschuldig in die Runde. Der Schäferhund lässt es ruhig angehen, so als könnte er kein Wässerchen trüben. Nur wenig später zeigt der Vierbeiner, dass mit ihm nicht zu spaßen ist, wenn sich jemand seinem Herrchen Stefan Hamm zu schnell nähert. Dies ist so gewollt, ja antrainiert, denn Kolja ist ein Polizeihund, der sich in kniffligen Einsätzen beweisen muss.