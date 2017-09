Gesund und fit kann man mit der VHS locker werden

Eschweiler. Während die öffentliche Wahrnehmung der Volkshochschulen seit 2015 auf Kursangebote im Bereich der Integration Zugewanderter fokussiert ist, haben sich traditionelle Angebote weitgehend unbemerkt ebenfalls gut entwickelt.

Mit über 1000 Teilnehmern pro Semester ist die Gesundheitsbildung zum stärksten Fachbereich der Volkshochschule Eschweiler geworden. Die Zahl der Unterrichtsstunden ist in den letzten zwei Jahren kontinuierlich gewachsen.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des 2016 vom Bundestag verabschiedeten Präventionsgesetzes verstärkte die VHS die Bemühungen, einen angemessenen Anteil der Kurse zu zertifizieren. Teilnehmer solcher Kurse können bei den gesetzlichen Krankenkassen beantragen, etwa 80 Prozent des Beitrags zurückerstattet zu bekommen.

Im Herbstsemester 2017 unterbreitet die VHS 32 zertifizierte Kurse: Aqua-Jogging, Rückenschule, Rückenfit, Yoga, Bewegtes Abnehmen sowie in Kooperation mit Germania Dürwiß das Angebot „Cardio fit“. Da die Teilnehmerzahl aller Präventionskurse auf maximal 15 begrenzt ist, sind viele dieser Kurse bereits ausgebucht – einzelne Plätze sind aber noch frei.

Das Verfahren der Zertifizierung ist mühsam, weswegen die Kurse auch etwas mehr kosten. Zugelassen werden nur Kursleiter mit akademischer oder gleichwertiger Qualifikation und spezialisierter Zusatzqualifikation. Ein Teil älterer Ausbildungen werden nicht anerkannt. Die eigenen Unterrichtskonzepte der Kursleiter werden aufwändig geprüft. Neuerdings stellt auch der Deutsche Volkshochschulverband Unterrichtskonzepte zur Verfügung. Nicht zuletzt wird auf eine hochwertige Ausstattung der Unterrichtsräume wert gelegt. Ab Herbst 2017 müssen für alle Kurse Teilnehmerunterlagen bereitgestellt werden, was in den Sommerferien vorbereitet werden musste.

Ebenfalls in den Sommerferien ist der Gesundheitsraum der Volkshochschule neu gestrichen und farblich ansprechender gestaltet worden. Mit einigen neuen Trainingsgeräte und Kursangeboten hofft Fachbereichsleiter Andreas Balsliemke, wieder viele Teilnehmer zu gewinnen.

Neu sind in diesem Halbjahr Nordic Walking und Jogging, Autogenes Training, buddhistische Achtsamkeitsmeditation, Klangschalenmassage, Yoga in der Mittagspause, Fit-Mix für Frauen und Männer am frühen Montagmorgen um 8 Uhr, Aerobic mit Pilates-Feeling, ein Pilates-Workout und nicht zuletzt „Bauchtanz für 55“ plus sowie ein eher an jüngere Menschen adressierter Schnupperkurs „Hip-Hop, Salsa, Contemporary“. Für Menschen, denen regelmäßige zeitliche Verpflichtungen schwerfallen, wird ganz neu ein Kurs „Funktional Fitness mit Live-Streaming und Videobegleitung“ am Mittwochabend angeboten.

Daneben freuen sich viele bestehende Gruppen über Quereinsteiger. Dazu gehören: Fit bis 120 und Rückenschule in Röhe, Gymnastik für Frauen ab 55, Gewaltprävention mit Wing Tsu Kun Fu und die Ski-Gymnastik „Power für die Piste“.