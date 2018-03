Eschweiler - Gesprächsgruppe für Angehörige von Krebserkrankte am 12. April

Eschweiler. Im Eschweiler St.-Antonius-Hospital findet am Donnerstag, 12. April, das nächste Treffen der Gesprächsgruppe für Angehörige von Krebserkrankten statt.

Für Angehörige ist die schwere Erkrankung ihres Verwandten eine große Belastung und oft kommen sie an die Grenzen ihrer Kräfte, wenn sich die Behandlung ihres Partners länger hinzieht oder nicht gleich das gewünschte Ergebnis zeigt. Sie gehen genau wie der Erkrankte durch Hoffen und Bangen und versuchen, trotz aller Belastung das „normale“ Leben außerhalb des Krankenhauses aufrecht zu erhalten. Zusätzlich stellen sie ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse hinten an.

Professionelle Begleitung

In der Gruppe haben Betroffene die Möglichkeit, unter professioneller Begleitung von ihren Fragen und Sorgen zu erzählen und gemeinsam mit der Gruppe Antworten und Lösungsmöglichkeiten zu finden. Schon durch das Gefühl, dass man in einer derartigen Ausnahmesituation merkt: „Mir geht es nicht alleine so“ erfährt man eine Stärkung. Die Treffen in der Angehörigengruppe werden geleitet von Thomas Kolligs. Die Gruppe trifft sich regelmäßig einmal im Monat donnerstags von 10 bis 12 Uhr im Elisabethheim des Hospitals.

Weitere Infos und Anmeldung über Telefon 02403/76-1180 (AB) oder Telefon 02403/76-2096, gerne auch per E-Mail: thomas.kolligs@sah-eschweiler.de.