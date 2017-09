Gespräche und Vorträge zum Welt-Alzheimertag

Eschweiler. Zum dritten Mal findet in diesem Jahr anlässlich des „Welt -Alzheimertags“ am 21. September deutschlandweit die „Woche der Demenz“ statt. Unter dem Motto „Demenz. Vielfalt im Blick“ soll damit vor allem für mehr Verständnis für Betroffene und deren Angehörige geworben werden.

In Deutschland sind rund 1,6 Millionen Menschen von einer demenziellen Erkrankung betroffen. Studien beweisen, dass diese degenerative Erkrankung des Gehirns weiter auf dem Vormarsch ist. Jahr für Jahr kommen rund 300.000 neue Fälle hinzu. Dabei leiden nicht nur die Betroffenen selbst unter dieser Krankheit: Besonders für Angehörige bedeutet eine Demenzdiagnose eine einschneidende Lebensveränderung und eine immense psychische Belastung.

Wann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich die Pflege nicht mehr alleine stemmen kann? Welche Möglichkeiten und Arten der Betreuung gibt es und wo finde ich Unterstützung? Dies sind nur einige der Themen, die die Angehörigen beschäftigen. Das Team des Ago-Senotel Eschweiler möchte allen Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite stehen und sich dabei auch besonders für die Unterstützung von Angehörigen erkrankter Menschen stark machen, Aufklärungsarbeit leisten und Erfahrungen weitergeben.

Im Rahmen dieser Aktion bietet das Ago-Senotel Eschweiler, Englerthstraße 30-34, zwei Beiträge an:

Am 13. September findet der Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit Demenz statt. In der Selbsthilfegruppe begegnen sich Menschen, die im Alltag mit der Erkrankung Demenz ähnliche Erfahrungen machen. Rat- und Mutlosigkeit können benannt und hilfreiche Verhaltens- und Handlungsstrategien entwickelt werden. Der offene und solidarische Erfahrungsaustausch entlastet und stärkt. Beginn ist um 17.30 Uhr. Moderatorin der Selbsthilfegruppe ist Dipl. Pädagogin Helga Quack-Oebel. Der Gesprächskreis findet in einem regelmäßigen Turnus jeweils am 2. Mittwoch im Monat statt. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Am 15. September steht ein Vortrag mit praktischen Beispielen zur Tiergestützten Therapie an. Hunde sind in der Lage, allein durch ihr bloßes Dasein, Lebensgeister zu wecken, und Ressourcen frei zu setzen. Haben alte und kranke Menschen Kontakt zu Tieren, so ist das für sie gesundheitlich, kognitiv, emotional und sozial gleichermaßen gut. Hunde gehen auf Menschen vorurteilsfrei zu.

Sie öffnen Türen, so dass Dinge, die vorher nicht möglich erschienen, gelingen. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Referentinnen sind Ulla Doum-Ackermann und Stephanie Dupont. Beide Veranstaltungen sind kostenfrei. Um kurze Anmeldung unter Telefon 02403-8727-709 oder per Email: eschweiler-senotel@alloheim.de wird gebeten.