Eschweiler - Geschenk und Ansporn zugleich: Katholiken fahren nach Wattrelos

Eschweiler. Die Eschweiler Katholiken fahren am Donnerstag, 17. Mai, in die französische Partnerstadt Wattrelos, um Freundschaft mit den Christen der dortigen Gemeinde zu erneuern und zu vertiefen.

Schon die Erfahrung, gemeinsam unterwegs zu sein, ist ein Geschenk und Ansporn. Die Gemeinde St. Peter und Paul ist bisher bei jedem Besuch von der einfachen und herzlichen Gastfreundschaft der französischen Freunde sehr tief berührt und bereichert worden. Höhepunkte des Programms sind besonders die gemeinsamen Mahlzeiten, Besuche einzelner bedeutender Orte und Sehenswürdigkeiten sowie der multikulturelle Gottesdienst.

Bei allen Ereignissen stehen versierte Übersetzer und ortskundige Führer zur Seite – daher ist die Kenntnis der französischen Sprache nicht erforderlich. Die Reise nach Wattrelos startet am 17. Mai um 6.30 Uhr. Der Reisebus erwartet die Eschweiler auf dem Parkstreifen an der Indestaße/Ecke Steinstraße etwa auf der Höhe der ehemaligen Kirche St. Michael, wo er die Mitreisenden voraussichtlich gegen 21.30 Uhr auch wieder absetzen wird. Anmeldung müssen bis spätestens zum 30. April im Pfarrbüro eingegangen sein. Die Kosten für die Fahrt betragen 20 Euro. Pfarrer Datené, Pfarrer Weishaupt und Pfarrer Hennes werden die Fahrt auch in diesem Jahr begleiten.