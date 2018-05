Eschweiler - Gemeinden suchen Sänger für Projektchor

Eschweiler. Die Gemeinden St. Peter und Paul und St. Bonifatius Dürwiß verabschieden am 2. September Kaplan Andreas Züll. Die Heilige Messe beginnt um 9.30 Uhr in St. Peter und Paul. Dazu möchten die Gemeinden einen Projektchor gründen.

Jeder ist herzlich eingeladen, diesen Chor mit seiner Stimme zu unterstützen. Geprobt wird parallel in Eschweiler (Leitung: Kristofer Kiesel) und in Dürwiß (Leitung: Achim Prinz).

Nach den schönen Erfahrungen mit Projektchören in beiden Pfarrgemeinden freuen sich die Organisatoren schon auf das nächste Chorprojekt in diesem Jahr.

Gesungen wird aus der Messe „Lied vom Licht“ von Gregor Linßen, die musikalisch zwischen Folk-, Latino- und Jazzstücken wechselt.

Der Komponist schreibt dazu in seinem Vorwort: „Warum soll das Gloria nicht swingen? Es kann sogar ein Tanz werden … Ich möchte mit diesen Liedern die Freude, die ich an Gott habe und das Vertrauen, das ich in ihn setze, freilassen. Ich finde, dass sich Feierlichkeit und Fröhlichkeit nicht ausschließen.“

Probentermine in St. Peter und Paul: Die erste Probe findet statt am Donnerstag, 24. Mai um 20 Uhr im Probenraum der Kirche, Eingang über Sakristei Dürener Straße. In St. Bonifatius Dürwiß: Die erste Probe findet statt am Mittwoch, 30. Mai um 19.30 Uhr im Probenraum des Bonifatius-Forums, direkt neben der Kirche St. Bonifatius in Dürwiß.

Einzelheiten zu Probenpausen in den Ferien werden während der ersten Probe besprochen. Die Generalprobe, für beide Gruppen gemeinsam, ist für Samstag, 1. September, geplant.