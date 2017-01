Eschweiler.

Dass freitagsabends der Ball in der Dürwisser Sporthalle an der Nagelschmiedstraße rollt, ist nichts ungewöhnliches. Dort kicken seit vielen Jahren die Altherren des SC Bewegung Laurenzberg. Seit einigen Wochen schnüren allerdings auch Azad, Mohammad und Ahmed die Fußballschuhe dort. Sie wohnen in der Flüchtlingsunterkunft auf dem Stich und werden dort vor dem Training immer abgeholt.