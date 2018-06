Eschweiler - Gelingt der Fortuna der Hattrick bei der Feldfußball-Stadtmeisterschaft?

Eschweiler.

Mit Spannung verfolgten die Vertreter der indestädtischen Fußballvereine am vergangenen Donnerstagabend die Auslosung der 28. Eschweiler Feldfußball-Meisterschaft im Sparkassengebäude an der Marienstraße. Der scheidende Gebietsdirektor der Sparkasse Aachen, Klaus Wohnaut, begrüßte die Teilnehmer und Organisatoren herzlich, und übergab, nun auch in Sachen Fußball, das Zepter an seinen Nachfolger Sascha Schaffrath, der sich ebenfalls als ein begeisterter Kicker outete.