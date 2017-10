Eschweiler. Als eine junge Frau aus Eschweiler links abbiegen wollte, übersah sie den herannahenden Gegenverkehr und prallte mit dem BMW zusammen. Leicht verletzt wurden die 31-jährige Fahrerin und ihr Kleinkind sowie ein Kind aus dem BMW. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag an der Kreuzung Zechenstraße/Südstraße. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau in die Südstraße einbiegen. Der 46-jährige Eschweiler, der den BMW fuhr, war mit seinen beiden Kindern unterwegs.

Der Bereich um die Kreuzung musste zeitweise gesperrt werden.