Eschweiler - „Gefahren des Internets“: Veranstaltung zum Thema Cybercrime

Eschweiler. Prävention ist Gemeinschaftsaufgabe und Netzwerkarbeit. Deshalb ist ein wesentlicher Arbeitsanteil in der Kriminalprävention und im Opferschutz die Zusammenarbeit mit Behörden, Verbänden und Vereinen.

Der Trägerverein Eschweiler-Ost (BEO e.V.) und die Städtische Spiel- und Lernstube des Jugendamtes Eschweiler laden zu zwei gemeinsamen Veranstaltungen zum Thema „Cybercrime – Gefahren des Internets“ in die Bürgerbegegnungsstätte - Moselstraße 10 - ein. Polizeihauptkommissar Peter Arz vom Kriminalkommissariat (KK) 44 – Prävention und Opferschutz – wird zu den Gefahren des Internets referieren und Fragen beantworten.

Die erste Veranstaltung beginnt am Montag, 9. April, 18 Uhr, und richtet sich speziell an Jugendliche ab zwölf Jahren. Am Dienstag, 10. April, ebenfalls ab 18 Uhr sollen Eltern beziehungsweise Erwachsene über die Gefahren des Internets aufgeklärt werden. Anmeldung bis 5. April unter Telefon 02403/5077932 oder per E-Mail an: beoeschweiler@gmx.de gebeten. Die Teilnahme ist kostenlos.