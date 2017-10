Eschweiler.

Kinder in Bergrath leben gefährlich – zumindest wenn sie auf die dumme Idee kommen, ihr Spielfeld unmittelbar an die Bahnstrecke zu legen. Dass an den Schienen lebensgefährliche Gefahren lauern, erläuterte am Donnerstag Bundespolizist Manfred Breuer den Grundschülern der Klasse 3a.