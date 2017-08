Eschweiler.

Seinen 70. Geburtstag feierte Prof. Dr. Christian Karl jetzt im Kreise von Familie und Freunden in Eschweiler. Nach seinem Studium in Marburg gelangte der gebürtige Regensburger über Stationen in Stuttgart und Aachen am 1. Januar 1990 an das St.-Antonius-Hospital, in dem er bis 2011 als Chefarzt der Gynäkologie und Frauenheilkunde tätig war.