Eschweiler - Futter für Ziegen: Über das Schicksal verschmähter Weihnachtsbäume

Eschweiler.

Weihnachten ist vorbei, die Plätzchen längst aufgegessen und auch der Tannenbaum passt nicht mehr so recht ins Wohnzimmer: Zeit für die Entsorgung. Dass der ausgediente Christbaum nach dem Abtransport in den Kompost wandert, ist üblich. Was aber passiert mit den Tannenbäumen, die Händler gar nicht erst verkauft haben? Diese werden ebenfalls geschreddert – oder dienen als Ziegenfutter.