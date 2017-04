Fußball: Für Fortuna Weisweiler wird die Luft dünner Von: beide So., 13 Uhr

Letzte Aktualisierung: 25. April 2017, 12:21 Uhr

Eschweiler. Die Luft wird dünner für Fortuna Weisweiler. Der A-Ligist unterlag bereits am Freitag im heimischen Hubert-Bündgens-Stadion der Zweitvertretung des SV Breinig mit 1:4. Sascha Jesse brachte die Fortuna zwar nach einer Viertelstunde in Führung, doch ein Doppelschlag in den Minuten 31 und 35 ließ die Partie kippen.