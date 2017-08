Für die Amateurfußballer geht es an diesem Wochenende los

Eschweiler. Es wird ernst! Die wochenlange Vorbereitungsphase der Amateurfußballer mit Freundschafts-, Turnier- und Pokalspielen gehört der Vergangenheit an, ab jetzt geht es wieder um Punkte.

Nach dem Aufstieg des SV St. Jöris sind nun drei Eschweiler Mannschaften in der Kreisliga A aktiv. Der Neuling erwartet zum Auftakt die Zweitvertretung des VfL Vichttal, die in der abgelaufenen Spielzeit den 5. Platz belegte, und möchte auch in der höheren Klasse sofort seine Heimstärke unter Beweis stellen.

Seit 29 Spielen ist der SV St. Jöris saisonübergreifend auf eigenem Rasenplatz ungeschlagen. Gelingt es der Elf, die vom Trainerduo Wilfried Lisowski und Helmut Wetzelaer betreut wird, diese Serie auf 32 Partien auszubauen, ist der Start in die A-Liga gelungen. Nach der Premiere gegen Vichttal folgen mit den Duellen gegen den SC Berger Preuß (Tausch des Heimrechts) und den Burtscheider TV nämlich zwei weitere Heimspiele.

Standortbestimmung

An einem von zwei „Eröffnungsspielen“ der Kreisliga A ist der SC Berger Preuß beteiligt, der bereits am Sonntagvormittag beim SV Breinig II antritt und von dort Zählbares mitbringen möchte, um dem Anspruch „oben mitspielen“, den Trainer Ralf Bougé an seine Spieler stellt, gerecht zu werden. Eine echte Standortbestimmung erwartet Fortuna Weisweiler während des Gastspiels beim Aufstiegs-Mitfavoriten SG Stolberg.

In der B-Liga steht aus Eschweiler Sicht das Derby zwischen Aufsteiger SCB Laurenzberg und dem Vizestadtmeister Sportfreunde Hehlrath im Blickpunkt. Die Schwarz-Gelben möchten sich schnell an die wohl dünnere Luft in der höheren Liga gewöhnen, die Sportfreunde mit ihrem neuen Trainer Thomas Defourny nach den turbulenten Zeiten der Saison 2016/17 in ruhigerem Fahrwasser schwimmen. Ob die eher unerfreulich verlaufene Vorbereitung von Rhenania Eschweiler samt Trainerrücktritt Spuren hinterlassen hat, dürfte beim Auswärtsspiel in Roetgen eine erste Aufklärung erfahren.

Sehr viel optimistischer blicken die Verantwortlichen von Rhenania Lohn der kommenden Spielzeit in der Kreisliga B Düren entgegen. Der Sieg beim Blausteinsee-Cup bringt zwar keine Meisterschaftspunkte, hat aber eine gewisse Euphorie im Ort entfacht. Diese soll mit einem Sieg über Welldorf-Güsten II weiteren Nährstoff erhalten.

Erster Grundstein

Den 5. Platz belegte zuletzt der SV Falke Bergrath in der Gruppe 3 der Kreisliga C. Diesmal möchte sich die Mannschaft des neuen Trainers Jörg Jungbluth, die zuletzt zwei Erfolge im Kreispokal feierte, weiter nach oben orientieren. Mit einem Heimsieg über den BSC Schevenhütte soll ein erster Grundstein gelegt werden.

Als klarer Favorit und mit einem breiten Kader geht B-Liga-Absteiger Eschweiler FV am heimischen Wetterschacht in das Lokalduell gegen die Zweitvertretung von Rhenania Eschweiler, die über die Relegation den Aufstieg aus der D- in die C-Liga schaffte.

Ambitioniert starten auch der SC Berger Preuß II und III in das C-Liga-Jahr. Für beide Teams stehen zunächst Reisen an. Die Zweitvertretung gibt ihre Visitenkarte beim FC Breinigerberg ab, die 3. Mannschaft (Gruppe 4) möchte bei Aufsteiger TuS Lammersdorf II punkten.

Des Weiteren kämpft die junge Mannschaft von Germania Dürwiß in Venwegen um die ersten Zähler, während die Reserve des SV St. Jöris mit einem Heimspiel gegen Adler Büsbach in ihre zweite C-Liga-Saison startet. (ran)

Die Spiele des kommenden Wochenendes: Bezirksliga: Wenau - Langerwehe ; Kreisliga A Aachen: Breinig II - Berger Preuß (So., 11 Uhr), St. Jöris - Vichttal II , SG Stolberg - Weisweiler (So., 15.30 Uhr); Kreisliga A Düren: Voreifel - Wenau II ; Kreisliga B Aachen: Roetgen II - Rhen. Eschweiler (So. 11 Uhr), Laurenzberg - Hehlrath ; Kreisliga B Düren: Lohn - Welldorf-Güsten II , Niederzier - Langerwehe II (So., 15.30 Uhr); Kreisliga C Aachen: St. Jöris II - Büsbach (So., 13 Uhr), Bergrath - Schevenhütte, Eschweiler FV - Rhen. Eschweiler II, Venwegen - Dürwiß, Breinigerberg - Berger Preuß II (alle So., 15 Uhr), Lammersdorf II - Berger Preuß III (So., 11 Uhr); Kreisliga D Aachen: Bergrath II - Hehlrath II, SV Kohlscheid III - Weisweiler II (beide So., 11 Uhr), Laurenzberg II - Ofden III, Eschweiler FV II - Dorff II (beide So., 13 Uhr), Atsch - Dürwiß II (So., 15 Uhr).