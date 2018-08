Eschweiler.

In Hückeswagen fand am Samstag der vierte Regionalligawettkampf der Saison über die Mitteldistanz (2 Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren, 20 Kilometer Laufen) statt. Dabei siegte die 1. Mannschaft des Triathlon-Teams Indeland souverän in der Besetzung Fabian Rahn, Dominik Neumann, Freddy Brüll und Martin Lieberz.