Eschweiler.

Wo einst kleine Kugeln in Löcher fielen, wird bald Basket- und Fußball gespielt: Die Fläche der ehemaligen Minigolfanlage am Götz-Briefs-Weg wird zur Spielfläche für Streetsport-Arten. Die Stadt greift dafür tief in die Kasse, denn für die Neugestaltung der Parkanlage wird eine dreistellige Summe (115.000 Euro) fällig.