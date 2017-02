Luhn.

Proppenvoll war das große Festzelt am Neu-Lohner Sportplatz am vergangenen Sonntag zum traditionellen Frühschoppen der KG Kirchspiel Lohn. Pünktlich um 11.11 Uhr fiel der Startschuss für das fröhliche Beisammensein, das mit einem tollen Einzug der rot-weiß Uniformierten unter Kommandant Jürgen Sachadä in das Zelt begann.