Eschweiler-Kinzweiler - „Frieden, Freiheit, Rechts- und Sozialstaat“: CDU-Politiker Bosbach im Haus Kambach

Eschweiler-Kinzweiler.

„Wir laden Menschen ein, die uns etwas zu sagen haben.“ Mit diesen Worten begrüßte Burghard von Reumont die zahlreichen Gäste des 15. Kambacher VIP-Talks, der in Kooperation mit der Deutschen Atlantischen Gesellschaft sowie der Gesellschaft für Sicherheitspolitik am Donnerstagabend in der Tenne des Hauses Kambach stattfand.