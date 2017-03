Eschweiler.

Rund 75 Minuten Genuss, verbunden mit Besinnung und Andacht – so lautet das Fazit des Konzerts „Meisterwerke Geistlicher Musik“, das die Verantwortlichen der Franz-Liszt-Gesellschaft Eschweiler um ihren formidablen musikalischen Leiter József Ács ihrem Publikum am späten Sonntagnachmittag in der wunderbaren Atmosphäre der Pfarrkirche St. Marien präsentierten.