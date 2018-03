Eschweiler - Frank Wittemann ist neuer ETV-Vorsitzender

Eschweiler. Dass dies ein besonderer Abend werden sollte, war vielen schon im Vorfeld bewusst. Immerhin endete die 20-jährige Amtszeit der 1. Vorsitzenden Ute Jerzynski sowie ihres Stellvertreters Hans-Josef Bülles.

Beide hatten lange im Vorfeld angekündigt, nach Abschluss des Jubiläumsjahres des immerhin ältesten Turnvereins der Stadt Eschweiler ihre Ämter abzugeben und bedankten sich beim Vorstand für die Mitarbeit während ihrer Amtszeit.

Und so berichtete Ute Jerzynski in ihrem Jahresbericht auch nicht nur darüber, wie gelungen die Aktivitäten und Feiern anlässlich des Jubiläums waren, sondern auch über einige Episoden aus ihrer 20-jährigen Amtszeit. Die Mitglieder erinnerten sich an diesem Abend gerne noch einmal an die Ausstellung in den Räumen der Sparkasse im vergangenen Jahr sowie die hervorragend organisierte Matinee im Talbahnhof, die das breite Spektrum des Vereinslebens aufzeigte. Ute Jerzynski lobte zudem die Festschrift zum Jubiläum, die maßgeblich vom langjährigen Archivar des ETV, Helmut Förster, gestaltet worden war.

Nach dem Bericht der Vorsitzenden folgten die Berichte von Oberturnwartin, Kinder- und Jugendwartin, Sozialwart und Schatzmeisterin, die für ihre Sparten über das vergangene Jahr berichteten. Nach erfolgter Entlastung des alten Vorstands fanden die Neuwahlen des gesamten Vorstands statt.

Zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt wurde Frank Wittemann. Ihm zur Seite steht künftig als Vertreterin Melanie Dohmen. Neue Geschäftsführerin wurde Christina Gallus. Als Schatzmeisterin und Stellvertreterin wiedergewählt wurden Birgit Hansen und Nicole Gallus. Ebenfalls wiedergewählt als Oberturnwartin und Vertreter wurden Liane Gallus und Norbert Schauff. Zur neuen Kinder- und Jugendwartin gewählt wurde Juliane Fröschen aus der eigenen Wettkampfabteilung. Als Pressewartin wurde Monika Lux bestätigt, das Amt des Sozialwarts bekleidet weiterhin Karl-Heinz Artz. Wiedergewählt als Beisitzer im Vorstand wurden Daniel Esser und Stefan Gallus.

Ehrungen und Auszeichnungen

Nachdem der neue Vorstand gewählt war, stand die Wahl des Rechts- und Ehrenrates an. Hier wurden Marion und Peter Breuer im Amt bestätigt. Für den ausgeschiedenen Hans-Günter Frohn wurde Hans-Josef Bülles neu gewählt. Neue Kassenprüferin für zwei Jahre wurde Astrid Uerlings.

Nach den ganzen Wahlen standen als nächster Tagesordnungspunkt die Ehrungen auf dem Programm und hier zunächst Auszeichnungen für langjährige Mitgliedschaften.

Für zehnjährige Mitgliedschaft wurde Harald Fiedler geehrt. Für 15-jährige Vereinstreue ausgezeichnet wurden Anni Bittner und Karl Löhnig. Bereits seit 25 Jahren aktives Vereinsmitglied sind Ursula Schöner, Norbert Schauff, Christina Gallus und Ute Jerzynski.

Im Anschluss gab es noch einen emotionalen Höhepunkt des Abends. Der neue Vorsitzende Frank Wittemann stellte den Antrag an die Mitgliederversammlung, die ausgeschiedenen Vorsitzenden Ute Jerzynski und Hans-Josef Bülles zu Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Diesem Antrag wurde einstimmig stattgegeben und so wurden die Ehrungen ausgesprochen. Alle Vorstandsmitglieder drückten in persönlichen Worten ihre Wertschätzung an die beiden aus und welche Fähigkeiten und Eigenschaften sie in der vergangenen Zeit ausgezeichnet haben.

Als wäre dies nicht schon genug gewesen, ließen es sich der Vorsitzende des Turngaus Aachen, Wilfried Braunsdorf und seine Frau Anita, nicht nehmen, sich bei Ute Jerzynski und Hans-Josef Bülles für ihre langjährige Arbeit im Turngau zu bedanken. Sie erhielten jeweils einen Kristallglasteller mit eingravierter Widmung.

Am Ende des kurzweiligen Abends betonte Frank Wittemann noch einmal die Wichtigkeit des Ehrenamts und wünschte dem neuen Vorstand für seine anstehende Zeit gutes Gelingen.